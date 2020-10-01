Коронавирус обнаружен у красноярских регбистов «Енисей-СТМ». Фото: группа команды в соцсетях, Иван ПЕТУХОВ.

У игроков регбийного клуба «Енисей-СТМ» из Красноярска обнаружен коронавирус. Поэтому пока матчи команды пришлось отменить, рассказали в Федерации регби России.

После игры с «ВВА-Подмосковьем» члены команды и сотрудники тренерско-административного штаба сдали тесты на ковид, и у нескольких диагноз подтвердился. Зараженных и контактировавших с ними отправили на карантин. Ранее еще несколько членов клуба ушли на домашний режим из-за ОРВИ.

Напомним, до этого стало известно, что хоккеисты «Сокола» всей командой отправились на самоизоляцию из-за коронавируса. Кроме того, случаи заражения ковидом были выявлены в футбольной команде «Енисей».

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Хоккейная команда «Сокол» полным составом ушла на карантин из-за коронавируса. Как сообщили в официальном паблике клуба в соцсетях, заразились 14 человек. Это как игроки, так и сотрудники тренерского штаба. Поэтому было принято решение: срочно отправить всех на обязательную самоизоляцию.

Так что в ближайших выездных матчах против команд «Зауралье», «Челмет», «Южный Урал» и «Горняк» хоккеисты «Сокола» принимать участия не будут (подробнее).