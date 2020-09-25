Вся хоккейная команда «Сокол» ушла на карантин из-за коронавируса. Фото: Константин ДОМБРОВСКИЙ, официальная группа ХК "Сокол" в соцсетях.

Хоккейная команда «Сокол» полным составом ушла на карантин из-за коронавируса. Как сообщили в официальном паблике клуба в соцсетях, заразились 14 человек. Это как игроки, так и сотрудники тренерского штаба. Поэтому было принято решение: срочно отправить всех на обязательную самоизоляцию.

Так что в ближайших выездных матчах против команд «Зауралье», «Челмет», «Южный Урал» и «Горняк» хоккеисты «Сокола» принимать участия не будут.

По данным клуба, игроки, тренеры и персонал регулярно проходят тестирование на ковид. И последние анализы показали: заражены 14 человек. Поскольку самое главное – обеспечить здоровье всего клуба, соперников и болельщиков на официальных играх, «Сокол» уше на карантин. Даты и время следующих матчей переносятся, о них будет объявлено дополнительно.

- Здоровья команде и их семьям, - пишут в соцсетях болельщики. - Очень надеюсь, что всё будет хорошо у наших ребят.

- Всем здоровья и скорейшего возвращения в строй!