1 октября в Красноярске с неба посыпалась снежная крошка. Фото: Мария ЛЕНЦ

Точно по календарю? 1 октября в Красноярске выпал первый снег. Проснувшись, горожане увидели, как с неба сыплет снежная крошка, траву, деревья, асфальт, - все припорошило.

Впрочем, снег в октябре ни для кого неожиданностью не стал, синоптики гидрометцентра предупреждали о нем заранее – еще за неделю. К тому же накануне, в ночь на 30 сентября, снег прошел под Красноярском – в национальном парке Столбы.

Припорошило все вокруг. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Салют, зима! – пишут горожане в соцсетях. И делятся на своих страницах «снежными» фото.

Кстати, если верить народным приметам, с момента, когда пройдет первый снег и до времени, когда он окончательно ляжет, проходит примерно месяца полтора.

Крыши стоят в снегу. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Предварительный прогноз погоды на полгода опубликован на сайте Гидрометцентра России по всем регионам. Предстоящая зима будет отличаться температурными аномалиями на всей территории страны. Так чего ждать жителям Красноярского края?

«Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа».

По данным местных синоптиков, 1 октября ожидается +4 градуса, дождь. Ночью -1 и пойдет снег. В пятницу, 2 октября, будет около +5 градусов в дневные часы, ночью -1. С субботы, а это будет уже 3 октября, минусовые температуры уйдут - днем +8, ночью +1. В воскресенье, 4 октября, ожидается +9 градусов, ночью +1 и дождь. В понедельник, 5 октября, +5 градусов и снова небольшой дождь (подробнее).