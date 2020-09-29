Какие сюрпризы небесная канцелярия нам готовит? Фото: Мария ЛЕНЦ

Предварительный прогноз погоды на полгода опубликован на сайте Гидрометцентра России по всем регионам. Предстоящая зима будет отличаться температурными аномалиями на всей территории страны. Так чего ждать жителям Красноярского края?

По данным специалистов Гидрометцентра, октябрь порадует нас теплом:

«Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа».

Красноярцев ожидает аномально жаркий октябрь Фото: meteoinfo.ru

По данным местных синоптиков, 1 октября ожидается +4 градуса, дождь. Ночью -1 и пойдет снег. В пятницу, 2 октября, будет около +5 градусов в дневные часы, ночью -1. С субботы, а это будет уже 3 октября, минусовые температуры уйдут - днем +8, ночью +1. В воскресенье, 4 октября, ожидается +9 градусов, ночью +1 и дождь. В понедельник, 5 октября, +5 градусов и снова небольшой дождь.

В ноябре ситуация поменяется. Тепло уйдет на запад страны. В нашем регионе ситуация будет стабильной, температурный режим около нормы. Декабрь тоже будет стабильным, все в границах нормы.

А вот в январе ждет серьезное похолодание и суровые морозы. «Ниже, чем в январе 2020 года средняя температура воздуха ожидается в Центральном и Приволжском федеральных округах и на большей части Сибирского федерального округа», - предупреждают синоптики.

В январе будет очень холодно Фото: meteoinfo.ru

На большей части территории страны февраль ожидается холоднее прошлогоднего, за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа. В нашем регионе третий месяц зимы ничем не удивит.

А в марте красноярцев ожидает жара. Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в Центральном, Приволжском, Уральском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского федеральных округов, а также на Чукотке.