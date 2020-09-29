В Красноярске 83-летний водитель на «Ниве» сбил бабушку с внуками и пытался скрыться

Мальчик сильно пострадал Фото: ТВК

На правобережье Красноярска 29 сентября под колеса машины попала женщина и двое детей. Как рассказали «ТВК Красноярск» в пресс-службе УГИБДД края, ДТП произошло около 10:30 на Красрабе.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 83-летний мужчина за рулем «Нивы» на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил трех человек. Дорогу переходила бабушка, ее 4-летняя внучка и 6-летний внук. По словам очевидцев, удар был такой силы, что мальчика отбросило на несколько метров. С травмами его доставили в больницу. Предполагаемый виновник случившегося скрылся. Но спустя время, он все-таки вернулся на место происшествия.

Сейчас дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Красноярска пешеход прыгнул под колеса иномарки, а после убежал с места ДТП

ДТП произошло в 13:17 часов на улице Карла Маркса. Судя по кадрам, пешеход выскочил на дорогу и начал метаться, увидев двигающийся на него «Land Cruiser», который поворачивал направо. Увернуться от машины мужчине не удалось, после удара он упал, потом сразу вскочил на ноги и ушел, размахивая руками. Сбивший его 47-летний водитель притормозил, немного отъехал, остановился и сообщил о случившемся дорожным полицейским (подробнее).