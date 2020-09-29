В центре Красноярска пешеход прыгнул под колеса иномарки, а после убежал с места ДТП

Пешеход сразу убежал после случившегося Фото: ЧП-Красноярск

28 сентября днем в центре Красноярска мужчина выбежал на дорогу в неположенном месте и попал под колеса иномарки. Это происшествие попало на камеру уличного видеонаблюдения, а после запись выложили в соцсети в группу ЧП-Красноярск.

ДТП произошло в 13:17 часов на улице Карла Маркса. Судя по кадрам, пешеход выскочил на дорогу и начал метаться, увидев двигающийся на него «Land Cruiser», который поворачивал направо. Увернуться от машины мужчине не удалось, после удара он упал, потом сразу вскочил на ноги и ушел, размахивая руками. Сбивший его 47-летний водитель притормозил, немного отъехал, остановился и сообщил о случившемся дорожным полицейским.

В пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, что второго участника дорожно-транспортного происшествия сейчас разыскивают.

Дорожные полицейские советуют водителям, что если вы стали участником аварии, в результате которой кто-то даже незначительно пострадал или мог пострадать, то обязательно сообщайте о случившемся в ГИБДД. Часто бывает так, что после дорожного инцидента пострадавший пешеход, не имеющий претензий, спустя какое-то время все-таки обращается в больницу. Водителя привлекают к ответственности за оставление места ДТП (статья 12.27 КоАП РФ - невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). За это грозит штраф в размере одной тысячи рублей или лишение прав до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток.