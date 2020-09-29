Красноярские берега очистили от мусора

Участникам удалось собрать 1,5 тонны бытовых отходов. Фото: admkrsk.ru

В экобитве приняли участие двадцать пять команд по 5 человек. В ходе игры команды обменивали собранный мусор на баллы, победителем признавалась команда, набравшая их большее количество.

В этот раз участникам удалось собрать 1,5 тонны бытовых отходов. Все собранные мешки с пластиком, стеклом и металлом были отправлены в переработку. После мероприятия экологи прослушали лекцию о вторичном использовании отходов.

Команды победителей наградили подарками от организаторов и партнеров мероприятия. Также были отмечены те, кто внимательно относился к раздельному сбору мусора.

«В нашем городе есть проблема с экологией, сегодня мы в этом убедились. Берега рек замусорены, мы собрали несколько мешков», — рассказал Никита Шабалин, участник команды «СМ-3000», которая заняла первое место в экобитве «Зеленка».

«Зеленка» — уникальный формат, который интересен для молодежи, но при этом знаком и старшему поколению. С каждым разом экобитва все больше становится не просто командной игрой, а площадкой для экологического воспитания, обучения и практики бережного отношения к городским пространствам, считают организаторы акции.

Дипломы и сладкие призы в подарок. Фото: admkrsk.ru

«Пятая, юбилейная «Зеленка» включила в себя формат лекций и мастер-классов. За все время проведения экобитвы мы старались выходить на разные площадки, где существует проблема скопления мусора. В следующем году мы планируем выйти во все районы Красноярска, так как видим заинтересованность жителей и поддержку администраций районов», — отметила директор молодежного центра «Свое дело» Арина Матвеева.

Также на прошлых выходных завершился экологический марафон «Чистые берега Сибири», который проходил в рамках общероссийской акции «Вода России». Участниками марафона стали добровольцы - школьники, студенты, активисты экологических движений, а также специалисты районных администраций, министерства экологии Красноярского края и др. Всего в мероприятии приняли участие 180 человек.

В рамках экомарафона участники навели порядок на берегу Енисея в районе пр. Ульяновский в Советском районе. Совместными усилиями удалось убрать 30 кубометров мусора. Он отправлен на специализированный полигон.

Мероприятия по очистке берегов проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Отметим, все водные ресурсы, в том числе и городские реки, находятся в федеральной собственности. Однако очисткой берегов и русел занимаются не только добровольцы во время различных акций. В Красноярске ежегодно заключают контракт на очистку русел городских рек. Такую работу проводят не только для улучшения экологии, но и для профилактики подтоплений во время подъема уровня воды.