За 7 месяцев 2020 года жители Красноярского края нарастили кредитный портфель и увеличили остаток по вкладам. Фото: Мария ЛЕНЦ

По итогам 7 месяцев 2020 года кредитный портфель и остаток по вкладам жителей Красноярского края остались близкими по величине и темпам прироста. Кредитный портфель с января по июль вырос на 5,4% до 409,9 млрд рублей, остаток по вкладам населения увеличился на 6% до 383,8 млрд рублей.

На 1 августа превышение кредитного портфеля над вкладами составило 6,8%, или 26,1 млрд рублей, с начала года эти показатели практически не изменились.

Процентные ставки по вкладам для населения за 7 месяцев снизились до 3,5% с 5,3%.

Кредитный портфель населения с января по июль рос неравномерными темпами: в I квартале - быстрыми, введение режима самоизоляции граждан и ограничения в деятельности банковских офисов в очном режиме привели к сокращению объемов выдаваемых кредитов в апреле и уменьшению кредитного портфеля. По мере ослабления ограничений его рост возобновился.

Наибольшее увеличение за 7 месяцев продемонстрировал в крае ипотечный портфель. Его прирост за этот период составил 7%, чему способствовало снижение средней процентной ставки к июлю до 7,5%.

«В условиях ограничительных мер основные тренды не изменились: жители края достаточно активно кредитовались и размещали деньги во вклады. Реальные процентные ставки по вкладам населения за вычетом инфляции оставались положительными. Это позволяло вкладчикам сберегать свои деньги. В то же время ставки по кредитам вслед за снижением ключевой ставки также снижались, что делало кредитные продукты более доступными для населения. Существенную поддержку ипотечному кредитованию оказали программа льготной ипотеки и другие специальные программы кредитования, а также совместные акции банков и застройщиков», - прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.