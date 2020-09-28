Экспонаты по истории Богучанской ГЭС включены в Музей энергетики Красноярского края

Сотрудники Богучанской ГЭС приняли участие в открытии Музея энергетики Красноярского края и передали архивные фотографии, рассказывающие об истории строительства станции.

Музей создан к 100-летию плана ГОЭЛРО, определившего этапы государственной электрификации России. Экспозиция действует при Красноярской ТЭЦ-2 и рассказывает о становлении энергетики Красноярского края в XIX-XXI веках: от первой лампочки до цифрового оборудования. В создании Музея приняли участие крупнейшие энергетические компании и электростанции Красноярска, которые пополнили первые фонды.

«Энергетика – это фундамент экономики страны и самая твердая валюта Красноярского края. Она обеспечивает развитие науки, промышленности, транспорта и других отраслей. Сегодня открывается первый в крае музей энергетики и важно, что такой «общий дом» появился именно в год 100-летия плана ГОЭЛРО. С этого документа началось системное развитие отечественной энергетики, с него началась экономическая и энергетическая мощь нашей страны. Необходимо сохранять память об истории становления нашей отрасли, чтобы и через 100 лет жители края могли увидеть предметы и документы и вспомнить об истоках развития энергетики», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Среди экспонатов музея — макеты теплостанций, модель первой в истории краевой столицы динамо-машины, исторические фотографии, печатные издания и самые разные артефакты. Часть из них в фонд передали красноярские энергетики-ветераны.

Несмотря на то, что Богучанская ГЭС является самой молодой по времени ввода в строй крупной электростанцией Красноярского края, она уже имеет продолжительную историю. О строительстве Богучанской ГЭС впервые упомянул в своем выступлении первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, как о приоритете в развитии отечественной гидроэнергетики. Однако в это время на месте строительства побывали только первые ученые-гидрологи, а строительные работы на объектах станции начались 18 лет спустя. Пуск первого агрегата в режиме телемоста дал Президент РФ Владимир Путин. Богучанская ГЭС стала мостом не только между берегами Ангары, но и между историческими эпохами: станция была впервые спроектирована и построена с использованием передовых методов получения и транспортировки энергии, в ее конструкцию включены уникальные элементы, которые могут быть использованы в будущем. Она уже стала ярким примером как для обучения студентов-энергетиков, так и для повышения квалификации специалистов других станций.

В холле Служебно-производственного корпуса Богучнаской ГЭС силами сотрудников и руководства станции создан небольшой музей, включающий документы, фотографии и предметы, рассказывающие об истории строительства ГЭС. В экспозицию включены два макета: один с общим видом станции и прилегающей территории, второй демонстрирует работу гидроагрегата и плотины ГЭС. В Кежемском историко-этнографическом музее им. Ю.С. Кулаковой строительству и работе станции посвящен отдельный зал, в котором размещены фотографии, документы, вырезки из газет и личные вещи ветеранов, начинавших возведение ГЭС.