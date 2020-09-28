«Привезли на опушку коровью тушу, чтобы отвлечь медведицу»: четырех заблудившихся грибников спасли в Красноярском крае

Четырех заблудившихся грибников спасли в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

За выходные в Красноярском крае спасли четырех заблудившихся в лесу грибников. Об этом сообщили в агентстве ГО и ЧС по региону.

Несмотря на серьезное похолодание, люди все еще идут в тайгу за грибами. Некоторые теряют ориентиры и пропадают. Так, в субботу, 26 сентября, дивногорские спасатели выдвигались в район залива Шумиха, где заблудились две женщины. К счастью, операция завершилась успешно – обеих нашли и вывезли из леса.

Уже на следующий день, в воскресенье, 27 сентября, сотрудники шарыповского отряда искали мужчину, потерявшегося неподалеку от ГРЭС, а минусинские прочесывали окрестности деревни Кривая, чтобы отыскать грибника, который провел ночь в лесу. В обоих случаях мужчины были найдены.

А волонтерам группы «Поиск пропавших детей в Красноярске» пришлось выдвигаться в Большемуртинский район, где не вернулись из тайги две молодые женщины.

- Рядом рыскала медведица, так что местные жители привезли на опушку коровью тушу, чтобы ее отвлечь, - делятся волонтеры. – А мы всю ночь включали сирену, чтобы женщины вышли на ее звук.

Расчет сработал: к утру пропавшие были спасены.

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