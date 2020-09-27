Как нашли в Красноярском крае двух девушек, пропавших в лесу

Больше всех обрадовался Джек! Фото группы "Поиск пропавших детей. Красноярск" Вконтакте

26 сентября, вернувшись поздно вечером с трагического поиска 14 летней Кати, отряд получает срочную заявку из Большемуртинского района.

О том, как шли поиски двух девушек, не вернувшихся из леса, рассказывают участники общественной организации «Поиск пропавших детей. Красноярск». Волонтеры знали, что одну из пропавших дома ждет грудной малыш, что неподалеку была замечена медведица и что медлить нельзя.

«В 24.00 отряд выезжает на поиски в Большую Мурту. На месте нас уже ждут родные, местные жители, полиция. Принято решение выводить пропавших с помощью сирены с одновременным прочесом леса.

Разбиваемся на поисковые группы, раздаем рации, фонари -начинаем поиск.

Продолжаем включать сирену - чтобы и потерявшиеся нас слышали (сотовой связи там нет практически нигде), и чтобы отпугнуть медведицу. Кстати именно из за нее местные жители привезли тушу коровы на опушку леса, чтобы медведица не бросилась на людей.

Только в 6 утра поступило долгожданное известие: стал доступен телефон и они слышат нашу сирену!!! Живы!!! Оказывается они слышали нас всю ночь, но побоялись идти по бурелому, поэтому остановились в зоне слышимости сирены, развели костер и стали ждать рассвета.

В 8 часов пропавшие девушки и собачка такса по имени Джек выведены к лагерю !! А теперь горячий чай и домой, в тепло».

В поиске участвовали 8 волонтеров и 30 родственников, местных жителей, полицейских.