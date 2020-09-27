В Абакане установят памятник народному мэру, погибшему в ДТП год назад

Памятники Николаю Булакину, представленные на конкурс. Фото официального сайта администрации Абакана.

Пожелание об установке памятника народному Главе города Абакана Николаю Генриховичу Булакину жители города начали высказывать сразу после его гибели в ДТП.

Принимала их созданная в те дни комиссия по увековечению памяти Булакина.

Летом 2020 года был объявлен открытый творческий конкурс на создание эскизного проекта скульптурной композиции «Памятник Н.Г. Булакину» в городе Абакане.

18 сентября прием заявок на участие в конкурсе завершился, поступило 5 заявок. К четырем заявкам были представлены макеты будущего памятника, пятый заявитель предоставил эскиз.

Главный архитектор города Абакана и председатель комиссии Светлана Крылова прокомментировала работу первого заседания:

- Из поступивших на конкурс пяти заявок допущены к конкурсу четыре работы с полным пакетом документов и одна заявка отклонена из-за неполного пакета документов. Все четыре заявки сопровождаются объёмно-пространственными композициями. На следующем заседании комиссии 30 сентября будут подведены окончательные итоги конкурса.

Имена авторов работ, поступивших на конкурс, не оглашаются до момента, когда будет объявлен победитель конкурса. Для установки памятника предложены Театральная площадь, территория в районе Градо-Абаканского храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены и площадь перед Спорткомплексом им. Н.Г. Булакина.

Все авторы видят будущую скульптурную композицию на Театральной площади города, где расположено здание администрации Абакана.

Авторы предлагают сделать рядом с памятником небольшую площадку для отдыха, газоны, декоративно подстриженные деревья и чугунные светильники, выполненные в классическом стиле, оформить постамент автографом Николая Булакина и тезисом «Абакан – главное дело моей жизни». В одном из вариантов памятника есть ребенок, символизирующий будущее.

Напомним, мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября 2019 года неподалеку от Минусинска. Николай Генрихович ехал по трассе Р-257 из Абакана в сторону Кызыла на своем Ford Explorer и потерял управление. Удар был такой сильный, что выжить ему не удалось. Булакин был главой Абакана с 1995 года.