На Таймыре завершается северный завоз. Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках северного завоза на Таймыре каменный уголь доставлен во все поселки полуострова, им полностью обеспечены граждане, проживающие в домах с печным отоплением, учреждения бюджетной сферы и предприятия ЖКХ. В целом все мероприятия северного завоза выполнены почти полностью.

Горюче-смазочными материалами обеспечены все населенные пункты, за исключением нескольких поселков. Так, керосин осветительный в поселке Байкаловск сельского поселения Караул доставлен на 97%, оставшийся объем планируется доставить до конца навигации, в поселок Усть-Авам его доставят зимой.

Всего в летнюю навигацию 2020 года в рамках северного завоза в населенные пункты муниципального района поставили 25 тыс. 695 тонн угля для населения и учреждений. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 13 тыс. тонн угля и порядка 11,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Для граждан, ведущих кочевой и традиционный образ жизни, доставлено порядка 116 тонн осветительного керосина