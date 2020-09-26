13-ю гимназию Красноярска отправили на каникулы из-за коронавируса

13-ю гимназию Красноярска отправили на каникулы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске гимназию №13 всем составом отправили на каникулы, хотя с начала учебного года не прошло и месяца. Причина – коронавирус, передает телеканал «Прима».

Сколько именно детей и педагогов заразились, пока не сообщается. Зато известно: вышел приказ, подписанный директором о том, что с 28 сентября по 7 октября гимназия уходит на каникулы. Поэтому учителя должны выставить оценки за первую четверть, пусть и такую короткую.

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Мне 16 лет, в этом году пошла в десятый класс. Ударница, в аттестате почти все пятерки. Как говорится, не долга ради, а удовольствия для. Люблю узнавать новое, готовлюсь поступать. В какой вуз пойду, еще не выбрала. Да, я гуманитарий – с математикой дружу меньше, чем с литературой (подробнее).