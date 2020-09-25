«Заразились пятеро одноклассников, а как мы?»: дневник школьницы коронавирусного периода

Ковидные полгода учебы, как они прошли? Фото: Мария ЛЕНЦ

2020-й, мы так не договаривались! Год с красивым календарным номером вдруг окунул нас в новую реальность. Все как внутри пандемик-хоррора: маски, перчатки, дезинфекция. А удаленка - тот еще «зверь». Особенно для школьников. Ковидные полгода учебы, как они прошли? Об этом рассказала «Комсомолке» десятиклассница из Красноярска Лиза М.*. Все как есть, без купюр, а потому без имен и фамилий.

Предисловие

Мне 16 лет, в этом году пошла в десятый класс. Ударница, в аттестате почти все пятерки. Как говорится, не долга ради, а удовольствия для. Люблю узнавать новое, готовлюсь поступать. В какой вуз пойду, еще не выбрала. Да, я гуманитарий – с математикой дружу меньше, чем с литературой.

Март 2020: все на карантин

Это началось в конце марта. Мы как раз были на каникулах – наша школа ушла на них на неделю раньше, чем остальные. Только вернулись на учебу, и тут говорят: закрываемся на карантин. Особой радости – «ура, уроки отменяются!» - я не испытала. Скорее, досаду, класс у нас хороший, да и учиться люблю.

Неделю пытались сообразить, как теперь организовать уроки. Нам потом по секрету сказал учитель истории: многие педагоги, особенно пожилые, боялись, что их полностью заменят компьютеры. Но пришла дистанционка, и стало ясно: никакой машиной человека не заменишь. Пандемия вселила в учителей уверенность, как ни странно.

Сейчас в Красноярске некоторые классы отправили на удаленку из-за эпидемии ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

А потом начался хаос. Как такового обучения не было. Нам просто посылали задания, мы изучали материал самостоятельно и отправляли ответы. Это был реальный сумбур. Учителя разом давали слишком много заданий. За компьютером приходилось сидеть за круглые сутки, чтобы все успеть и сделать «домашку».

Так продолжалось около месяца - сидели безвылазно. Помню, я даже несколько дней подряд не выходила на улицу. Просто не было времени. Да и страшновато, выпускали только по пропускам и в магазин. Правда, я не была очень расстроена – слишком вымоталась. И все точно также.

У многих за это время сильно село зрение. В том числе у меня – было минус три, а упало, по ощущениям, на полдиоптрии или даже на диоптрию.

Апрель-май 2020: меньше паримся

Через некоторое время попривыкли. Ученики устали так, что начали подзабивать. Педагоги тоже выдохнули. Все стали меньше париться. Потихоньку осваивали новые онлайн-формы уроков. Не сразу понимали, как это работает, но разобрались.

Что в итоге? Кто-то, получив слишком много свободы – удаленка же! – стал учиться гораздо «лучше». На дистанции ведь хорошую оценку получить проще. Мухлевать, обманывать особенно не стеснялись. Обращались к коллективному разуму. В чате, где нет учителя, постоянно шли дебаты, какой ответ правильный? Скидывали туда варианты, обсуждали. Или искали на сайтах, делились «находками». Могли элементарно списать. Причем не только троечники, середняки, но и отличники. Вовсю списывали как в школе, так и дома, почему нет?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как нас контролировали? Можно сказать, никак - все на совести ученика. Некоторые педагоги проводили самостоятельные работы на уроке. Скидывали ссылку на задания и давали ограниченное количество времени, чтобы ты не успел что-то найти. Вот я и не искала – проще сделать самой, чем брать «помощь зала». Так быстрее, тем более не факт, что верный ответ найдешь. Звонить тоже не звонила. Чаще за помощью обращались ко мне.

В основном, учителя понимали: захотят – спишут. Чтобы этого избежать, кто-то сам придумывал авторские задания – ответы на них в интернете не найдешь. Но большинство давали нам тесты, которые составляли не сами. Так что – пусть и с натяжкой – можно сказать, учителя тоже «списывали». И отправляя стандартные задания, скачанные из интернета, получали такие же стандартные ответы – оттуда же.

Так мы учились до конца года. Понятно, вся подготовка к экзаменам провалилась. Если бы их оставили, скорее всего, никто бы не сдал. В аттестаты (а мы окончили девятый класс) пошли средние оценки за четыре четверти. У меня все получилось нормально – как обычно. У многих, повторюсь, успеваемость взлетела. За счет чего, тоже понятно.

Выпускного не было, даже онлайн. Пришли в школу, забрали аттестаты и ушли. Ну, еще сфоткались еще. Без масок, просто так. Всем классом, не соблюдая дистанцию, встали друг к другу вплотную, и нас сняли на память. Никто сильно не расстроился: нет и нет. Хотя наш класс расформировали: ушли почти 10 человек.

Сентябрь: что, опять карантин?!

Вот и лето прошло. В последний день августа нам сказали: 1 сентября выходите на учебу, как обычно. Линейки были еще запрещены. Так что нам просто отправили праздничное видео. Не знаю, как кто, а я была счастлива, каждый год линейка, одно и то же. А тут можно промотать, и все. Полгода мы не виделись, но в школу уже не хотелось. Все привыкли – так удобнее.

Составили расписание: класс занимает один кабинет на все уроки. Учимся так, чтобы не пересекаться в коридорах. Нам повезло: все классы объединили в одну смену, никто не пошел во вторую или третью. Сделали пятидневку, уроки сделали по 40 минут с 10-минутными перерывами - на проветривание.

В масках нас ходить не обязывали. Один ученик носил ее по какой-то личной причине, а больше никто. Я не носила, зачем? Если рядом будет заболевший, я либо заражусь, либо нет, маска тут уже не поможет.

С 1 сентября учителей тоже не заставляли надевать маски. А потом потребовали - ситуация изменилась. Наш класс проучился неделю, и все – отправили на карантин. Заразились мои одноклассники. Один вообще в больнице лежит. Причем официальная статистика гласит, что в нашем классе всего двое заболевших, а по факту пятеро (зараженных и под подозрением). Плюс несколько взрослых в разных семьях. Так что теперь два класса в школе закрыты на карантин по ковиду. И еще четыре – по ОРВИ. Заразиться я не боюсь: две недели прошли, ничего не проявилось. Подозрений и симптомов нет.

… Опять мы на дистанционном обучении. Когда мы шли в школу, понимали, это вопрос времени. Теперь нагрузка еще больше, десятый же класс. В 8 утра садишься, учишься часов до двух почти без перерывов. А потом начинаешь делать домашку. И учителя могут потребовать сдать ее в тот же день, скажем, до 6 вечера.

Тем не менее все гораздо лучше: полноценный учебный день, полностью перенесен в онлайн-режим. По расписанию, по времени. Все, как в школе, только дома перед экраном. Учитель, находясь в школе, использует такие платформы, как zoom. Приходит в кабинет и перед компьютером все рассказывает. Это куда удобнее: на уроке можно сидеть, пить кофе. К тому же можно проснуться попозже, сами понимаете, как это важно.

Конечно, были курьезы. У нас есть ученик, он забывает отключить микрофон на уроке. Как-то сидим, вдруг раздается тако-о-ой храп. Не выдержал – уснул. В другой раз он же «опаздывал» на онлайн-урок истории, учитель позвонил на сотовый, разбудил. И через три минуты парень был в строю.

Есть такие: добавляются, их отмечают, а они тут же уходят. Но такое случается и в школе. Кто хочет, будет учиться что «живьем», что онлайн. А кто не хочет, его не заставишь.

Когда нас вернут, никто не знает. Сейчас всем нравится. Правда, несмотря на удаленку, времени убавилось – нагрузка растет, скоро поступать.

(* имя изменено).

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