Завершены поиски пропавшего в Красноярске 9-летнего мальчика

В Красноярске завершены поиски пропавшего 9-летнего мальчика. Об этом сообщили в группе «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Напомним, 24 сентября 2020 года Илья вышел из школы и не пришел домой. Родители сразу же забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Информация о пропаже мальчика мгновенно разлетелась по всем социальным сетям. Около 18.00 стало известно, что мальчик нашелся. Подробностей того, где он пропадал, волонтеры не рассказали. Они лишь поблагодарили тех, кто помогал им в поисках.

Сейчас мальчик жив, здоров и находится дома с родителями.

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