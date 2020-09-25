Объявлены поиски пропавшего в Красноярском крае 22-летнего парня с татуированными руками

В Красноярском крае таинственно пропал 22-летний Роман Турчанинов. Об этом сообщает группа «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Местонахождение Романа Турчанинова неизвестно с 14 сентября 2020. В 8 утра мужчина выехал из Ужура в Шарыпово на такси, вышел на остановке «Базар», а дальше Роман перестал выходить на связь с родственниками.

КОНКРЕТНО

Был одет: удлиненная черная куртка с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки.

Приметы: рост 175см, телосложение спортивное, карие глаза, черные волосы.

Особые приметы: у Романа на обеих руках от локтя до запястья набиты татуировки с иероглифами.

Если вам что-то известно о местонахождении Романа Турчанинова, звоните по телефону:

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