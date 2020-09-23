Сибирский энергетический уголь отгружается для нужд социально значимых объектов Камчатки

Фото: «Русский уголь»

Свыше 100 тыс. тонн высококалорийного энергетического угля, добытого на предприятиях Красноярского края и Хакасии, в рамках северного завоза поступили на полуостров Камчатку. Они необходимы для обеспечения социально значимых объектов региона электроэнергией и теплом в новом отопительном сезоне 2020/2021.

Как рассказал представитель входящей в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева компании «Русский Уголь», завоз сибирского энергетического угля на Камчатку осуществляется в течение всего года, но в преддверии нового отопительного сезона его интенсивность усиливается.

Уголь доставляется на полуостров на железнодорожном, водном и автомобильном транспорте. Мультимодальная система логистики включает также перевалку топлива в портах Ванино и Терминал Астафьева.

Несмотря на короткий навигационный период и сложные метеорологические условия поставки энергоносителя идут согласно установленному графику.

«Добываемое на предприятиях «Русского Угля» твердое топливо своевременно отгружается на полуостров Камчатка. За 4 года объем отгрузок энергетического угля по этому направлению вырос в 5 раз. Данные поставки имеют особую социальную значимость, и мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить доставку угля на полуостров в крайне сжатые сроки, учитывая сложные метеорологические условия и уровень воды в реках Дальневосточного бассейна», - рассказали в коммерческой службе компании «Русский Уголь».

Водную перевалку угля осуществляет «Камчатское морское пароходство». Наличие собственного специализированного флота с крановыми установками и перегрузочным оборудованием позволяет компании оперативно осуществлять доставку угля в труднодоступные районы полуострова.

«Хотим выразить глубокую благодарность компании «Русский Уголь» как надежному поставщику качественной продукции и гаранту стабильности. Наша компания на протяжении нескольких лет работает с АО «Русский Уголь» по поставкам угля в районы Крайнего севера. В связи с ограниченными сроками навигации немаловажную роль в поставках угля играет соблюдение графика отгрузок. Благодаря слаженной работе всей команды сотрудников АО «Русский Уголь» отгрузки угля производятся в срок, а иногда и с опережением графика», - отметил первый вице-президент ООО «Камчатское морское пароходство» Валентин Нитченко.