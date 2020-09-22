В Красноярском крае намолотили более 2 миллионов тонн зерна

Уборочная идет полным ходом Фото: правительство края

Красноярский край занимает лидирующие позиции по урожайности зерновых и зернобобовых среди регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли региона. Как стало известно «»Комсомольской правдеР – Красноярск, результаты уборочной компании гораздо выше прошлогодних.

- Это время стало для сельчан основным резервом, - сказал министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. - Более достоверный прогноз по урожаю в этом году можно будет дать, если теплая погода без затяжных дождей продержится в крае еще минимум десять дней. Надеемся на результат не ниже прошлогоднего. Напомню, что в 2019 году по урожайности зерновых и зернобобовых в крае мы поставили рекорд, получив 23,9 центнера с гектара в весе после доработки.

В настоящее время убрано почти 70 процентов площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые, намолочено 2 миллиона 80 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность - 32,2 центнера с гектара (на 5,3 центнера с гектара выше, чем годом ранее). В крае также полным ходом убирают картофель, овощи и рапс.

Заготовка кормов на зимне-стойловый период почти завершена. По сену и сенажу план выполнен. Запасено 216 тысяч тонн сена и более миллиона тонн сенажа. Аграрии продолжают заготавливать силос. По мнению специалистов, край полностью обеспечен кормами на зимовку сельскохозяйственных животных.