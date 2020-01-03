2020-01-03T11:09:39+03:00
Общество

Итоги года - 2019: аграрии Красноярского края показали лучшие результаты за всю историю со дня образования региона

Самый высокий показатель от Урала до Дальнего Востока
Екатерина ПЕРЫШКИНА
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Аграрии Красноярского края показали лучшие результаты за всю историю краяАграрии Красноярского края показали лучшие результаты за всю историю краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Работники агропромышленного комплекса добились лучших результатов за 85-летнюю историю края по урожайности зерновых и картофеля. При этом регион в 16-й раз – первый по урожайности во всей восточной части России, от Урала до Тихого океана.

Исторический рекорд

- Наши сельчане установили ряд рекордов, - прокомментировал Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр сельского хозяйства и торговли. - Наш регион в очередной раз демонстрирует наивысшую урожайность в Сибири. В нынешнем сезоне Красноярский край занял первое место в Российской Федерации по производству рапса, получив 185 тысяч тонн маслосемян. Наивысших показателей за всю историю земледелия края мы добились и в производстве картофеля: 181,5 центнера с гектара. Также регион по-прежнему в числе первых в Сибирском федеральном округе по молочной продуктивности.

Эти объемы позволят полностью обеспечить край кормами для животных и закрыть потребности мукомольных предприятий. Требованиям ГОСТа на продовольственное зерно соответствует 79 процентов пшеницы нового урожая.

В 6-й раз Красноярский край первым по урожайности во всей восточной части России Фото: Мария ЛЕНЦ

В 6-й раз Красноярский край первым по урожайности во всей восточной части РоссииФото: Мария ЛЕНЦ

Молочные реки

Также сельчане получили хорошие результаты в животноводстве. Прирост производства молока составил более 24 тысяч тонн к уровню прошлого года. Такого динамичного увеличения объема молока не было за всю историю края. Красноярский край сохранил лидерство в Сибирском федеральном округе по надоям на одну корову. Такой результат достигнут благодаря профессионализму краевых животноводов, а также строительству, реконструкции и модернизации производственных мощностей, деятельности племенных организаций и работе, направленной на рост ценности кормов. Немалую роль сыграла и господдержка из федерального и краевого бюджетов.

Молочные реки текут в города Фото: Мария ЛЕНЦ

Молочные реки текут в городаФото: Мария ЛЕНЦ

Пищевая промышленность – в плюсе

Среди приоритетов работы министерства - укрепление пищевой и перерабатывающей промышленности, продвижение конечного продукта краевых товаропроизводителей на всех уровнях. Благодаря повышенному вниманию к этому направлению, в отрасли отмечается положительная динамика - плюс 10% к аналогичному периоду прошлого года. Растут объемы производства говядины, свинины, мяса и субпродуктов домашней птицы, сливочного масла, сыра, творога, крупы, кондитерских изделий и других видов продукции.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе действует программа «Экспорт продукции АПК Красноярского края». Основная ее цель – в течение пяти лет увеличить объемы экспортируемой продукции в 2,5 раза. Предприятия вкладывают средства в модернизацию производства и техническое перевооружение, в расширение ассортимента продукции и её качество. Благодаря этому красноярские бренды приобретают известность не только на родной земле, но и за её пределами, занимают призовые места на конкурсах разных уровней.

Прирост производства молока за год составил более 24 тысяч тонн Фото: Мария ЛЕНЦ

Прирост производства молока за год составил более 24 тысяч тоннФото: Мария ЛЕНЦ

Уровень жизни селян растет

Большое внимание уделялось повышению уровня занятости, доходов и качества жизни сельского населения. В том числе через сельскохозяйственную потребительскую кооперацию, создание «заготконтор», предприятий по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а также активное вовлечение жителей сельских территорий в ведение личных подсобных хозяйств. В крае активно реализуются меры по привлечению молодежи на село. Мощным стимулом является возможность льготного обеспечения жильем. В 2019 году господдержку на строительство и покупку жилья на селе получили 167 семей.

Лучшие сорта зерновых и бобовых Фото: Мария ЛЕНЦ

Лучшие сорта зерновых и бобовыхФото: Мария ЛЕНЦ

Сказано

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Большинство наших аграриев показали уверенный рост и достойный результат. Более 26 центнеров с гектара в бункерном весе – это абсолютный исторический рекорд Красноярского края и самый высокий показатель по всем регионам страны от Урала до Дальнего Востока. В этом результате – труд селян, хорошая краевая поддержка, эффективная аграрная политика и использование современных научных технологий. Только в этом году в стадии реализации находятся несколько серьезных инвестиционных проектов, суммарной стоимостью около 9 миллиардов рублей. До 2024 года планируется инвестировать 32 миллиарда рублей.

Оснащенность сельхозтехникой тоже на высоте Фото: Мария ЛЕНЦ

Оснащенность сельхозтехникой тоже на высотеФото: Мария ЛЕНЦ

Только цифры

Обмолочено - 915 тыс. га площадей зерновых,

Намолочено - 2 млн. 165 тысяч тонн зерна.

Конкретно

Тройка рекордсменов по урожайности:

ЗАО «Назаровское» (55,6 центнера с гектара),

АО «Солгон» (48,7 центнера с гектара),

АО «Искра» Ужурского района (46,9 центнера с гектара).

Вот эта кукуруза для буренок - лучший источник протеина Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот эта кукуруза для буренок - лучший источник протеинаФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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