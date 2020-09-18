Завершены поиски без вести пропавшей в Красноярске 27-летней Елены Ладенковой. Фото: паблик «Поиск пропавших детей – Красноярск».

В Красноярске завершены поиски без вести пропавшей 27-летней Елены Ладенковой. Напомним, молодая женщина на автомобиле BMW X3 исчезла при странных обстоятельствах, рассказали в паблике «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- 16 сентября в 23.50 Елена выехала на автомобиле BMW Х3 (номер У121ТТ/24) из микрорайона Солнечный в сторону дома на улице Водопьянова,11, - пояснили волонтеры. – С тех пор сведений о ней нет.

В группе «Наш микрорайон Солнечный» также сообщили: Елена собиралась на Водопьянова, чтобы отвезти подругу. Однако обратно не вернулась, дома ее ждали муж и ребенок.

Близкие забили тревогу, обратились к волонтерам. Те разместили информацию о пропаже Елены в соцсетях. И спустя почти два дня стало известно: женщина нашлась, с ней все в порядке.

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