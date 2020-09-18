Блондинка на BMW X3 пропала в Красноярске

Блондинка на BMW пропала в Красноярске. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск, Мария ЛЕНЦ. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске при странных обстоятельствах исчезла молодая женщина на автомобиле BMW. Как сообщили в паблике «Поиск пропавших детей – Красноярск», о 27-летней Елене Ладенковой ничего неизвестно уже вторые сутки. Вот обстоятельства ее пропажи.

- 16 сентября в 23.50 Елена выехала на автомобиле BMW Х3 (номер У121ТТ/24) из микрорайона Солнечный в сторону дома на улице Водопьянова,11, - рассказали волонтеры. – С тех пор сведений о ней нет.

О Елене нет сведений уже вторые сутки. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Приметы: рост 175 сантиметров, карие глаза, длинные светлые волосы.

Была одеты: спортивный костюм золотистого цвета, белые кроссовки.

Особые приметы: татуировки в виде орнамента на руке и ноге.

КОНКРЕТНО

Если вы знаете, где находится пропавшая, видели ее, обязательно позвоните по номеру 8(391) 262-11-77 (дежурная часть полиции) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).