Жители Красноярска и края могут оценить школьное питание на портале «Госуслуги»

Родители могут оценить качество горячего питания в школах на портале госуслуг. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Едином портале государственных и муниципальных услуг начал работу специальный сервис для отзывов о качестве бесплатного горячего питания в российских школах.

Родители учеников 1–4-х классов через специальную форму обратной связи могут оставить свои отзыв, жалобу или предложение по организации горячего питания в школе.

Новый сервис на портале госуслуг позволит сделать обратную связь от родителей более массовой и удобной. Мониторинг поможет быстро определять проблемные точки и принимать необходимые меры для устранения недостатков.

Сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания и позволит повысить уровень его качества. Обратная связь от родителей, собранная через «Госуслуги», будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения.

Чтобы оценить организацию системы горячего питания в школе, родителям нужно заполнить специальную форму обратной связи. Это могут сделать пользователи портала, имеющие подтверждённую учётную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.