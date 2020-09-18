В Ленинском районе Красноярска с начала года убрали 170 незаконных гаражей

Демонтаж самовольно установленных гаражей. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

В Ленинском районе Красноярска демонтируют металлические гаражи и контейнеры, размещенные без правоустанавливающих документов. В этом активно помогают жители, они сообщают о нарушениях в администрацию района.

На днях в переулке Тихий снесли 35 металлических гаражей, все они были без документов, многие давно не использовались по назначению, вокруг скапливался мусор, который владельцы не спешили убирать. После демонтажа с прилегающей территории вывезли более 60 кубометров твердых бытовых отходов и строительного мусора.

Перед началом работ по сносу собственники были уведомлены о возможности добровольно убрать свои гаражи в установленный законом срок. Некоторые владельцы приняли решение убрать их самостоятельно. Остальные незаконные сооружения были демонтированы в принудительном порядке.

Гаражи увезли на спецплощадку, которая находится на Пограничников, 5. Все расходы по демонтажу, перевозке и хранению самовольно установленных объектов будут взысканы с владельцев.

- Самовольно установленные гаражи обычно создают трудности для развития пространства дворов, мешают жителям. Грязные, ржавые гаражи в большинстве случаев никем не используются. На сегодняшний день на территории района выявлено 154 таких объекта, мы и дальше намерены их искать и сносить, - отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

Сообщить о самовольно размещенных гаражах можно в отдел недвижимости и земельных отношений администрации Ленинского района. Здесь же можно получить консультацию по вопросам согласования документации, необходимой для установки гаража. Телефоны отдела: 264-45-25, 264-14-81.