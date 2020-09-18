Новый мост, амфитеатр, барные стулья: как благоустроят набережную Качи в Красноярске

Как благоустроят набережную Качи в Красноярске. Фото: сайт администрации Красноярска.

Хорошая новость: в 2021-м году в Красноярске благоустроят набережную реки Качи. Масштабный проект, разработанный «Институтом города», представили в минстрое.

Цена вопроса – 47,5 миллионов рублей. Участок, который будет благоустроен, - от улицы Обороны до Вейнбаума. Здесь предполагается обустроить входную часть набережной: поставить павильон, скамейки, рядом высадить деревья.

Также на Каче собираются сделать «балконы», небольшие «видовки», с которых можно будет любоваться течением реки. А уже имеющиеся кованые беседки обошьют деревом, внутри разместят барные стулья. Кроме того, на участке появятся новые светильники и велодорожка.

Под мостом на Вейнбаума намереваются сделать деревянные настилы и амфитеатр. Но главное – через Качу построят новый деревянный мостик, он соединит два небольших сквера.