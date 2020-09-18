В Красноярске стартовал Всероссийский форум «ПРОФ-IT».

Накануне, 17 сентября, завершился первый день VIII Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT». Мероприятие впервые проходит в нашем городе.

После окончания красочной церемонии открытия стартовала деловая программа форума. Прошли тематические секции, семинары, стресс-тренинги.

Так, одна из тематических секций была посвящена созданию центров управления регионом. В дискуссии приняли участие: заместитель председателя правительства Ульяновской области Светлана Колесова, заместитель губернатора, министр цифрового развития Калужской области (по видеоконференцсвязи) Дмитрий Разумовский, руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков. Участники секции узнали, на какой базе разворачивается ЦУР, какова его организационная структура, кто назначает руководителя, кто контролирует результат, какова технология интеграции с существующими региональными системами, а также познакомились с практическими кейсами внедрения ЦУРов на местах, с типичными проблемами и решениями. Напомним, что в Красноярском крае также создается Центр управления регионом, он будет расположен на базе Центра информационных технологий. Сейчас формируется команда специалистов, которые будут работать в новом подразделении.

Также накануне прошли тематические секции, посвященные организации системы управления цифровым развитием региона, информационной безопасности и защите персональных данных в органах государственной власти. Кроме того, накануне на форуме обсудили меры борьбы с фейковой информацией в Интернете и принятие управленческих решений в чрезвычайных ситуациях.

Заключительным мероприятием Всероссийского форума «ПРОФ-IT» стала очная защита проектов одноименного конкурса. Финалисты конкурса представляли свои работы в номинациях «Спорт», «Культура», «Безопасная городская среда», «Управление территорией». Победу праздновали ХМАО-Югра, Санкт-Петербург, Тюменская область и Московская область.

Напомним, в этом году к участию во втором этапе по основным номинациям конкурса был допущен 201 проект (из 240 заявленных). Свои проекты заявили 58 регионов (из них в основных номинациях – 46). По данным организаторов это рекордные цифры и по количеству участников конкурса и по количеству проектов.

Сегодня на форуме начнут свою работу тематические секции, посвященные цифровизации здравоохранения и коммуникации с гражданами. Также состоится круглый стол на тему цифровой трансформации в муниципальном управлении. Кроме того, в программе второго дня форума стратегическая сессия, посвященная плану мероприятий по достижению показателей национальной цели «Цифровая трансформация».

Также сегодня продолжится финал VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Конкурсанты представят свои проекты в номинациях «Здравоохранение», «Образование», «Социальная поддержка», «Управление транспортом и дорожным хозяйством», «Государственное и муниципальное управление», «Интерактивное взаимодействие с гражданами», а также «Предоставление региональных и муниципальных услуг». Отметим, что в номинации «Здравоохранение» одним из финалистов стал проект Красноярского края «Региональная телемедицинская система Красноярского края. Раздел «Мониторинг пневмоний».