В Красноярском крае высадят более 60 тысяч деревьев и кустарников в рамках акции «Сохраним лес».

Красноярский край присоединился к проведению всероссийской акции «Сохраним лес». В этом году наш регион является одной из ключевых площадок масштабной экологической кампании.

В 8 районах края - Боготольском, Большемуртинском, Туруханском, Дзержинском, Абанском, Енисейском, Иланском, Каратузском - уже высадили более 2 тысяч деревьев на общей площади 1,4 га. В акции приняли участие около 150 человек – работники лесничеств, студенты вузов, лесозаготовители, волонтеры.

В крае планируется высадить более 60 тысяч деревьев и кустарников различных пород.

Всего в рамках акции «Сохраним лес» в крае планируется высадить более 60 тысяч деревьев и кустарников различных пород - сосну, кедр, ель, березу, акацию, рябину, калину, черемуху - на площади более 13 га.

Присоединиться к посадкам и внести свой вклад в восстановление лесов может любой желающий. На сайте сохранимлес.рф https://xn--80akimeefqhi0b.xn--p1ai/ доступна подробная информация – дата, время, места посадок деревьев.

Отметим, всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в рамках национального проекта «Экология», активным участником которого является Красноярский край. С начала кампании в России участники акции уже высадили более 4,5 млн деревьев.