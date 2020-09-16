В профилактории под Красноярском выявили вспышку коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В профилактории под Красноярском - вспышка коронавируса. В железногорском медицинском учреждении «Звездный» заразился руководитель, а также несколько сотрудников, сообщает ТВК со ссылкой на источник.

Сколько именно человек заболели, пока точно неизвестно. Всплеск COVID-19 в профилактории зафиксировали в понедельник, 15 сентября, когда работники сдали тесты.

По предварительным данным, никто из постояльцев учреждения не заражен. Сезон отдыха завершен, люди разъехались по домам. Сейчас помещения дезинфицируют, соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры.

Напомним, ранее сообщалось, что вспышка коронавируса произошла в футбольной команде «Енисей» (Красноярск). Заболели шестеро игроков, остальных отправили на самоизоляцию.

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