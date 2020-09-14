Зараженные коронавирусом футболисты «Енисея» спецрейсом вернулись в Красноярск

Футболисты «Енисея» спецрейсом вернулись в Красноярск из-за вспышки коронавируса. Фото, видео: ФК "Енисей".

Футболисты «Енисея» были вынуждены вернуться в Красноярск из-за вспышки коронавируса. Напомним, игроки должны были 13 сентября выйти на матч тура национальной лиги (ФНЛ) против «Шинника» в Ярославле, однако встречу пришлось отменить. Сразу у нескольких игроков подтвердили COVID.

- Утром, 14 сентября, команда вернулась в Красноярск, - пояснили представители «Енисея». – Скоро игроки пройдут все обследования. А по результатам будет понятен план действий.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- 14.09.2020 года спецрейсом в Красноярск прибыли члены футбольной команды «Енисей», - комментируют в управлении Роспотребнадзора. – В связи с лабораторным подтверждением случаев коронавирусной инфекции шесть человек направлено на лечение, остальные на изоляцию под медицинское наблюдение. После высадки на борту самолета проведена дезинфекция, а также все необходимые противоэпидемические мероприятия.