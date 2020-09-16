«Видно, что ее били»: в Красноярском крае молодую собаку привязали в лесу на цепь и оставили умирать

Спасенная собака никуда не уходит Фото: соцсети

Очередной случай человеческой жестокости в Красноярском крае. В лесу неподалеку от села Бархатово нашли привязанную на большую цепь собаку. По всей видимости, ее увел сюда хозяин, привязал и бросил умирать. Ведь у нее не было рядом ни воды, ни еды, а уйти она никуда не могла.

Ее спасители рассказывают: «Видно, что собаку били. Ее отцепили, но она никуда не убегает. Собачка умная, подает лапу, старается сторожить участок».

Собчку специально увели в лес и привязали, чтобы от нее избавиться Фото: соцсети

Только вот себе ее оставить не могут. У самих животных полный двор, а в огороде малышке зимой холодно будет. Поэтому для собачки ищут новый дом и, главное, человека, которому она снова сможет поверить. Если вы готовы им стать, то звоните по телефонам: 8-904-896-28-37 (Ирина) или 8-908-018-59-52 (Ольга).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяева вывезли ненужного пса в лес, сломали лапу и бросили умирать: через две недели он вернулся

Рыжий, лопоухий, озорной – таким пес Зак был еще года три назад. Именно тогда он – подросший ничейный щенок со стройки – обрел дом и хозяев. Он готов был лизать им руки, радовался малейшим проявлениям нежности и ласки. Эти люди стали для него всем. Но именно они, спустя время, обрекли его на страшную смерть. И сегодня он приготовился умирать…(подробнее).

«Увидел эти глаза и не смог отказаться»: прежний хозяин отвез щенка в лес умирать, а спаситель забрал себе

Собака плакала так, что перекрикивала рев мотора в лодке. Проехать мимо, будто ничего не слышали, просто не смогли. Кинулись на скалу, вскарабкались, а там – молоденький пес. Он был примотан к камню на удавку из проволоки. Если дернешься, петля затягивается все туже. А рядом – тела еще трех собак, они погибли, задохнулись (подробнее).