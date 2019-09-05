«Увидел эти глаза и не смог отказаться»: спаситель привязанного к скале на удавку щенка забрал его себе

Лаки, Счастливчик… История этого рыжего щенка западносибирской лайки буквально поразила соцсети. Напомним, его нашли во время экологической акции «оБЕРЕГАй», которую компания Красноярскэнергосбыт проводит на реке Мана в августе. Каждый год участники вывозят с берегов сотни мешков мусора. А вот с таким столкнулись впервые.

- Конец сезона на Мане, людей мало. И в какой-то момент участники сплава услышали со скалы на одном из островов отчаянный вой, - рассказывает «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель пресс-службы Красноярскэнергосбыта Оксана Коробейникова.

Плакал так, что перекрикивал рев мотора

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/728017" frameborder="0"></iframe> Три мертвых и одна живая: туристы на Мане спасли привязанную на скале собаку.

Собака плакала так, что перекрикивала рев мотора в лодке. Проехать мимо, будто ничего не слышали, просто не смогли. Кинулись на скалу, вскарабкались, а там – молоденький пес. Он был примотан к камню на удавку. Если дернешься, петля затягивается все туже. А рядом – тела еще трех собак, они погибли, задохнулись.

Уже в лодке Лаки не отходил ни на шаг от своего спасителя. Фото: Геннадий БЕЛОВ.

- Все вокруг погрызено и перерыто – каждая пыталась спастись, но повезло только этому рыжему псу, - поделился тогда с корреспондентом «Комсомольской правды» - Красноярск Геннадий Белов, участник акции «оБЕРЕГАй», волонтер из рыболовецкого клуба «Тугун». - Он милый и добрый, радовался, прыгал, как мог. Когда я взял его на руки, облизал лицо, прижался ко мне, не хотел идти сам, боялся. В лодке начал вылизывать воду, мы его напоили, никогда не видел, чтобы собаки так пили: он не лакал, а как-то гавкал в чашке с водой. Потом отвезли собаку на плот и дали немножко еды. И заехали на заимку в километре от той скалы, на которой оставляют животных на смерть. Там много собак и в вольерах, и бегающих по территории. Мы спросили, не теряли ли они собаку и получили ответ: да, пару дней назад потеряли рыжего щенка. Видимо, хозяин заимки подумал, что собака как-то освободилась и бегает по берегу. На самом деле, пес сидел на удавке минимум неделю и лаял и выл так, что он в километре наверняка тоже слышал. Я сказал, что мы его отвязали и забрали. Он требовал вернуть собаку.

Щенок очень добрый. Возможно, оттого-то прежний хозяин хотел от него избавиться. Фото: Геннадий БЕЛОВ.

Что могло стать причиной поступка, не могу даже представить. Использовать собаку как наживку? На такую скалу ни один зверь не полезет. Она неспособная к охоте? Она еще маленькая, себя не проявила. И охотники стреляют таких собак, никто не мучает. У меня нет версий, зачем это делать. Тем более, постоянно. Это я только маленький пятачок видел, по сторонам не ходил, возможно, там еще больше собак. У меня деды и отец охотники, я вырос среди щенков и собак, очень их люблю и даже родился в год Собаки! А сейчас чувствую себя ответственным за судьбу этого щенка.

Избавились, потому что добрый?

И вот на днях стало известно: Лаки и впрямь Счастливчик. Он нашел свою семью и дом. Теперь малыш будет жить у своего спасителя, Геннадия.

- У меня две собаки в городской квартире, но маленькие, - улыбается мужчина. – Это такса и мини-той. Пока Лаки находится на передержке в приюте, в Дивногорске. Но я уже решил: все-таки заберу его себе, раз он выбрал меня. На скале он увидел меня первого, вот и закрепилось. Уже в лодке не отходил, старался никого ко мне не подпускать.

Лаки на даче - с новой семьей. Фото: Геннадий БЕЛОВ.

Так и получилось: я увидел эти глаза и не смог отказаться. Сначала отвезу его к родителям в Кежемский район, у них там охотничьи угодья. А потом, когда построю дом, заберу к себе.

Теперь бояться нечего. Фото: Геннадий БЕЛОВ.

Я на выходных навещал его в приюте, мы ездили на дачу. И остановились на смотровой площадке, чтобы он побегал. Как он носился, ко всем ластился! Очень добрая собака. Может, оттого прежний характер и решил от нее избавиться? Он, по-видимому, выращивает псов на продажу, те должны быть охотниками. Возможно, всех привязывал, чтобы пытаться выработать какие-то качества, там много петель было пустых. А этих потом просто забыл. Даже если так, это просто дикость.

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Благотворительная экологическая акция «оБЕРЕГАй», организованная компанией Красноярскэнергосбыт, проходит на Мане с 2012 года и каждый год ее итогом становятся сотни мешков мусора и чистые берега. Но спасательная операция случилась впервые (Подробности).

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