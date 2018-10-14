2018-10-15T19:39:46+03:00
Общество

Хозяева вывезли ненужного пса в лес, сломали лапу и бросили умирать: через две недели он вернулся

Несчастная собака приковыляла к предавшим его людям и попробовала растопить их сердце, не вышло…
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Зак вернулся к предавшим его людям Фото: КОВЧЕГ НАДЕЖДЫЗак вернулся к предавшим его людям Фото: КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ
Изменить размер текста:

Рыжий, лопоухий, озорной – таким пес Зак был еще года три назад. Именно тогда он – подросший ничейный щенок со стройки – обрел дом и хозяев. Он готов был лизать им руки, радовался малейшим проявлениям нежности и ласки. Эти люди стали для него всем. Но именно они, спустя время, обрекли его на страшную смерть. И сегодня он приготовился умирать…

Очередная история предательства произошла на улице Калинина в Красноярске. В одной из квартир на пятом этаже жила женщина лет 60 с гражданским мужем моложе ее лет на десять. Только вот хозяйка была со странностями, это отмечали многие. У них были два питомца – кот и девочка-боксер, которая часто бывала бита. Когда она умерла, мужчина принес нового питомца со стройки, где работал. Это был Зак.

Пес чуть не умер от истощения Фото? КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ

Пес чуть не умер от истощения Фото? КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ

- Пес всегда худой, - рассказала Елена*, соседка, - у них, видно, не было денег кормить. Грубо с ним обращались. Хозяин поводком так хлестал несчастного, что тот просто летел с первого на пятый этаж.

Потом супруги расстались. После ухода мужа, хозяйка Зака замкнулась в себе. Стала еще больше сторониться людей. Но с собакой гуляла. Вскоре родственники (живут в соседнем доме и их хорошо знает пес) определили мать в больницу. Кота вышвырнули на улицу. Заку «повезло» еще меньше… Его вывезли в лес, сломали лапу, чтобы он не смог вернуться, и оставили умирать.

- Спустя две недели пришел домой, припрыгал, ооочень истощен, - говорят соседи. – Мы просто глазам не поверили! Лапа висит, ноги и задняя часть трясется вся. Сидел во дворе под окнами бывшей хозяйки. Такой несчастный. Когда ее родственники появились во дворе, Зак к ним. Они мимо идут, не замечают. Он ластится, они отпихивают. Мы впервые столкнулись с такой жестокостью…

Зак часами всматривался в знакомые окна Фото: КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ

Зак часами всматривался в знакомые окна Фото: КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ

Что может быть страшнее, когда ты любил, был любим, доверял и стал ненужным. Пес не ел, не пил. Хотя жители дома пытались его прикармливать. Зак стал похож на живой скелет – одни уши и глаза. Потухшим взглядом он всматривался в знакомые окна. А сегодня он приготовился умирать. Просто лег плашмя и все…

Но кто-то там наверху решил, что рано ему еще покидать этот мир. Соседи отвезли беднягу в ветклинику.

- Зак в очень тяжелом состоянии, - говорит Татьяна, местная жительница. – В ветклинике сказали, что он не дожил бы до утра. И сейчас ближайшие два дня критические. Все органы истощены, лапа болтается на одной коже. Пока собаке сделали снимок и назначили лечение. Кроме того, важно установить, намеренно ли была сломана лапа или случайность. Если это сделал человек, то это уголовно наказуемо.

Сейчас Зак проходит лечение Фото: КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ

Сейчас Зак проходит лечение Фото: КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ

Руководитель приюта, куда после больницы планируется доставить Зака, написала бывшим хозяевам гневное письмо. В ответ ругательства и угрозы. Сейчас зоозашитники организации «КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ» ищут опытного юриста, который помог бы правильно составить заявление за жестокое обращение с животными.

Врачи прогнозируют, что, если пес выкарабкается, лечение будет долгим. Минимум полгода. Поэтому нужны деньги и помощь неравнодушных людей. От этого зависит, выздоровеет ли Зак. Разве этот лопоухий собачий мальчишка не заслужил свое, такое долгожданное счастье?

Заслужил. Но не успел побыть для кого-то любимым питомцем и другом. Зак умер минувшей ночью. Остановка дыхания, реанимировать не удалось. Врачи поставили предварительно четвертую степень обезвоживания. Малыш, ты сейчас на радуге. И пусть тебе там будет хорошо…

* - имена изменены.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Аэропорт Красноярска могут назвать в честь Дмитрия Хворостовского
Две библиотеки откроются после ремонта в Красноярске
На трассе Красноярск – Солонцы ночью ограничат движение
Красноярцам показали с высоты новую развязку на Волочаевской
Куры с антибиотиками обнаружены в Красноярском крае
Чиновник в Красноярском крае заработал 400 тысяч на памяти погибшим воинам
График освещения улиц представили в Красноярске
ВТБ предоставляет возможность открыть брокерский счет в ВТБ-онлайн за две минуты
На митинге обманутых дольщиков в Красноярске умер мужчина
Памятник основателю КраМЗа открыли в Красноярске
Осенний ЖКХ-марафон завершается в пресс-центре «Комсомольской правды»
Резному особняку в центре Красноярска возвращают подлинный цвет
Короткую дорогу через Покровку закроют на зиму
Космическая детская площадка появилась на набережной Красноярска
Хитрый велосипедист перевозил наркотики в тюке с сеном
Восемь участков выставлены на торги мэрией Красноярска
Экс-проректор аграрного заподозрен ФСБ в вымогательстве
Актуально – о самом важном. В пресс-центре «Комсомольской правды» проходит осенний ЖКХ-марафон
Аэропорт Красноярска экстренно эвакуирован
В Красноярске ищут родных потерявшего память мужчины
В пресс-центре «Комсомольской правды» продолжается осенний ЖКХ-марафон
«Минус еще один»: на Шахтеров в Красноярске разбили Делимобиль
Красноярцев предупредили о снеге и гололеде
Аккредитация СМИ на Универсиаду объявлена в Красноярске
Осенний ЖКХ-марафон стартует на радио «Комсомольская правда»
Известный британский хирург напросился провести операцию в Красноярской краевой больнице
Красноярские лесники определяют, кто будет заготавливать новогодние ели