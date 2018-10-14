Хозяева вывезли ненужного пса в лес, сломали лапу и бросили умирать: через две недели он вернулся

14 Окт. 15:30 2018-10-15T19:39:46+03:00

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Рыжий, лопоухий, озорной – таким пес Зак был еще года три назад. Именно тогда он – подросший ничейный щенок со стройки – обрел дом и хозяев. Он готов был лизать им руки, радовался малейшим проявлениям нежности и ласки. Эти люди стали для него всем. Но именно они, спустя время, обрекли его на страшную смерть. И сегодня он приготовился умирать…

Очередная история предательства произошла на улице Калинина в Красноярске. В одной из квартир на пятом этаже жила женщина лет 60 с гражданским мужем моложе ее лет на десять. Только вот хозяйка была со странностями, это отмечали многие. У них были два питомца – кот и девочка-боксер, которая часто бывала бита. Когда она умерла, мужчина принес нового питомца со стройки, где работал. Это был Зак.

Пес чуть не умер от истощения Фото? КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ

- Пес всегда худой, - рассказала Елена*, соседка, - у них, видно, не было денег кормить. Грубо с ним обращались. Хозяин поводком так хлестал несчастного, что тот просто летел с первого на пятый этаж.

Потом супруги расстались. После ухода мужа, хозяйка Зака замкнулась в себе. Стала еще больше сторониться людей. Но с собакой гуляла. Вскоре родственники (живут в соседнем доме и их хорошо знает пес) определили мать в больницу. Кота вышвырнули на улицу. Заку «повезло» еще меньше… Его вывезли в лес, сломали лапу, чтобы он не смог вернуться, и оставили умирать.

- Спустя две недели пришел домой, припрыгал, ооочень истощен, - говорят соседи. – Мы просто глазам не поверили! Лапа висит, ноги и задняя часть трясется вся. Сидел во дворе под окнами бывшей хозяйки. Такой несчастный. Когда ее родственники появились во дворе, Зак к ним. Они мимо идут, не замечают. Он ластится, они отпихивают. Мы впервые столкнулись с такой жестокостью…

Зак часами всматривался в знакомые окна Фото: КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ

Что может быть страшнее, когда ты любил, был любим, доверял и стал ненужным. Пес не ел, не пил. Хотя жители дома пытались его прикармливать. Зак стал похож на живой скелет – одни уши и глаза. Потухшим взглядом он всматривался в знакомые окна. А сегодня он приготовился умирать. Просто лег плашмя и все…

Но кто-то там наверху решил, что рано ему еще покидать этот мир. Соседи отвезли беднягу в ветклинику.

- Зак в очень тяжелом состоянии, - говорит Татьяна, местная жительница. – В ветклинике сказали, что он не дожил бы до утра. И сейчас ближайшие два дня критические. Все органы истощены, лапа болтается на одной коже. Пока собаке сделали снимок и назначили лечение. Кроме того, важно установить, намеренно ли была сломана лапа или случайность. Если это сделал человек, то это уголовно наказуемо.

Сейчас Зак проходит лечение Фото: КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ

Руководитель приюта, куда после больницы планируется доставить Зака, написала бывшим хозяевам гневное письмо. В ответ ругательства и угрозы. Сейчас зоозашитники организации «КОВЧЕГ НАДЕЖДЫ» ищут опытного юриста, который помог бы правильно составить заявление за жестокое обращение с животными.

Врачи прогнозируют, что, если пес выкарабкается, лечение будет долгим. Минимум полгода. Поэтому нужны деньги и помощь неравнодушных людей. От этого зависит, выздоровеет ли Зак. Разве этот лопоухий собачий мальчишка не заслужил свое, такое долгожданное счастье?

Заслужил. Но не успел побыть для кого-то любимым питомцем и другом. Зак умер минувшей ночью. Остановка дыхания, реанимировать не удалось. Врачи поставили предварительно четвертую степень обезвоживания. Малыш, ты сейчас на радуге. И пусть тебе там будет хорошо…

* - имена изменены.