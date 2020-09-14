Вслед за тучами мошек Красноярск атаковали полчища божьих коровок. Фото: Татьяна ПАНТЮШЕВА.

Никогда такого не было, и вот опять… Вслед за тучами зеленых мошек, которые атаковали Красноярск в минувшие выходные, пожаловали полчища божьих коровок. О новом нашествии насекомых сообщили в группе «Наш микрорайон Солнечный»: «Пришло тепло и вместе с ним взбодрились божьи коровки, атаковавшие квартиры жителей нашего района».

На кадрах видно: насекомые облепляют окна, лоджии, залетают в квартиры. «Сейчас воевала на балконе», - комментирует одна из местных жительниц.

Между тем нашествие божьих коровок наблюдается каждый год. Примерно 10-15 сентября. А потом они куда-то пропадают, говорят горожане.

По данным специалистов, именно в этот период насекомые перемещаются в места зимовки. Так что жителям Солнечного паниковать не стоит: все в норме, скоро божьи коровки продолжат свой маршрут и улетят.