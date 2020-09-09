В Красноярске полицейские прошлись по ювелирным салонам и изъяли 2 килограмма золота. Стоп-кадр видео

В Красноярске оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с инспекцией пробирного надзора устроили рейд под названием «Золото». Они проверили ювелирные мастерские города. Заниматься изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов сегодня может любой мастер, но для этого он должен иметь при себе документы, подтверждающие, что сам драгметалл и драгоценные камни приобретены законным путем.

У двух предпринимателей выявили грубые нарушения учета и хранения драгоценных металлов, а также квартальной проверки весов. В мастерской, которая находится в Кировском районе, обнаружены ювелирные изделия весом 567,8 грамм без клейм и соответствующих документов. Часть из них вовсе была спрятана внутри книги. А у предпринимателя из Октябрьского района обнаружили и изъяли 1,5 килограмма лома ювелирных изделий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае работник рудника прятал краденое золото в лесу

Его задержали с песком и слитками на сумму 8,5 миллионов рублей (подробнее).