Наглым дрифтером, на которого жаловались жители Зеленой Рощи в Красноярске, оказался 17-летний подросток

Дорожные полицейские вызвали 17-летнего нарушителя и его родителей в полк ДПС для составления протокола Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские установили личность дрифтера, на которого неоднократно жаловались жители Советского района. Им оказался 17-летний подросток, которого ранее уже неоднократно привлекали к административной ответственности за езду без водительского удостоверения.

Напомним, в соцсети попало видео, как водитель белого ВАЗа выделывает опасные маневры на проезжей части – нарезает круги, дрифтует и пересекает двойную сплошную линию. Этой записью заинтересовались сотрудники ГИБДД. В тот же день личность нарушителя была установлена. Его вместе с родителями вызвали в полк ДПС для составления административного протокола.

- В отношении несовершеннолетнего нарушителя дорожные полицейские составили ряд административных материалов, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». – Это управление автомобилем без водительского удостоверения и страхового полиса, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, управление автомобилем без установленных государственных регистрационных знаков, а также повторное управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке.

Общая сумма штрафов может превысить 30000 рублей.

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