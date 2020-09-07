В Красноярске видео из соцсетей помогло задержать водителя, грубо нарушившего ПДД

Родители не подозревали, что их сын ездит по городу на чужой машине Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

Благодаря видеозаписи, опубликованной в интернете, сотрудникам ГИБДД удалось задержать водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения.

На записи видно, как водитель белого «Peugeot» выехал на полосу встречного движения на улице Калинина, а после проехал на «красный» сигнал светофора.

Дорожные полицейские выяснили, что машиной управлял 17-летний подросток. Он взял автомобиль своей знакомой, не спросив разрешения, чтобы съездить на учебу. После он обо всем рассказал хозяйке авто.

В пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» рассказали, что сейчас грозит нарушителю:

- В отношении несовершеннолетнего нарушителя дорожные полицейские составили ряд административных материалов: управление автомобилем без водительского удостоверения и страхового полиса, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по полосе, предназначенной для встречного движения. Общая сумма штрафов может превысить 11000 рублей.

Во время беседы с полицейскими мама задержанного подростка сказала, что не одобряет поступок сына и постарается лучше следить за своим ребенком.