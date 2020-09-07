Красноярка требует привлечь наказать водителя ВАЗа, который дрифтует и грубо нарушает ПДД

Нарушитель смело гоняет по улицам города и ничего не боится Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске жительница улицы Воронова сняла на видео, как водитель белых «Жигулей» создает аварийные ситуации на улицах города.

Судя по записи, события происходят сразу после дождя. Вся дорога в лужах. Молодой человек садится в машину, заводит ее и начинает выделывать опасные маневры на проезжей части – нарезает круги и дрифтует. После он пересек двойную сплошную линию и уехал.

«И вот так каждую ночь, полная безнаказанность», - произносит женщина, которая снимает видео. Она уверяет, что уже жаловалась на нарушителей спокойствия в полицию, но пока безрезультатно.

Многие пользователи соцсетей узнали машину нарушителя. Ее неоднократно видели и в других районах города, и тоже без госномеров.

«Неоднократно видел это корыто на дорогах, водила, скорее всего, психически нездоров. Нужно найти телефон его родителей и провести беседу, пока тот никого не угрохал».

«А кстати его давно уже приметил, гоняет ночью на Мате Залки тоже, пофигу, что люди спят!».

Фото и видео: ЧП-Красноярск.

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