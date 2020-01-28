2020-01-28T13:51:43+03:00
Происшествия

В Красноярском крае школьницу убили после отказа в интимной близости

Более трех лет подозреваемый скрывался от правосудия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Место, где убийца закопал тело 16-летней школьницы. Фото: пресс-служба МВД России по краюМесто, где убийца закопал тело 16-летней школьницы. Фото: пресс-служба МВД России по краю
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Сотрудники краевого уголовного розыска задержали подозреваемого в жестоком убийстве, совершенном более 3 лет назад в поселке Пинчуга Богучанского района. Им оказался 25-летний молодой человек. Все это время он скрывался от правосудия и все же цепочка свидетелей и улик позволила сыщикам выйти на его след, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

Подробности этой истории ужасают. В июне 2016 года житель Пинчуги заявил в полицию, что его 16-летняя дочь пропала. Школьница накануне вечером отправилась гулять с друзьями. В компании собрались несколько молодых людей, кто-то был из соседнего поселка. Вместе весело проводили время, выпивали. И в какой-то момент Татьяна пропала.

Сколько сил было вложено в поиски: полиция, волонтеры, сельчане, спасатели. Отрабатывались разные версии: вдруг уехала, вдруг ушла в лес и заблудилась, вдруг, вдруг... Татьяну нашли совершенно случайно только в октябре 2017 года. Собака бегала по поселку и принесла домой часть тела. Хозяева ужаснулись и тут же вызвали полицию. Остальные останки нашли на территории заброшенного дома, возле туалета. Генетическая экспертиза показала, что это и была пропавшая девушка.

- Следователями было допрошено 400 местных жителей, опрошены 1 600 человек. Был установлен расширенный круг общения девушки. Цепочка свидетелей позволила выйти на след 24-летнего жителя этого же села. На допросе он полностью признал свою вину, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Что стало мотивом убийства? Отказ девушки вступать в интимную близость. Категоричное «нет» вызвало у молодого человека приступ агрессии, он задушил Татьяну, а тело в заброшенном огороде. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит вменяемость подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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