Начало истории с проколом шин инспекторами в Канске показали в ГИБДД. Фото: ЧП - Красноярск.

В ГИБДД показали, как началась история с проколом шин авто инспекторами в Канске Красноярского края. Напомним, 24 августа на телефон доверия полиции позвонил человек, который сообщил, что сотрудники повредили колесо его машины. Сразу же была начата служебная проверка, по регламенту на нее отведено не больше 30 дней.

А спустя несколько часов ГИБДД опубликовала видео с началом резонансной истории. Вместе с пояснением: накануне, 24 августа, дежурный наряд ДПС заметил автомобиль ВАЗ, водитель которого нарушил требования к тонировке передних стекол. Попытались его остановить, но мужчина дал по газам.

Начали преследовать, в результате нашли машину в гаражном массиве. Водителя в ней не было – он убежал, а вскоре позвонил в полицию с жалобой.

Стоит отметить, когда ролик появился в СМИ и соцсетях, многие возмущались. Но нашлись и те, кто вступился за инспекторов: «Видимо мужик накосячил неслабо. Всю историю мы не знаем».

Теперь знаем. И ждем результатов проверки.

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Двое инспекторов ДПС в защитных черных масках склоняются над бампером машины. Один достает инструмент, похожий на отвертку, и... вонзает в шину. В Канске Красноярского края сотрудники ГИБДД, пробивающие колесо припаркованной легковушки, попали на камеру автомобильного регистратора, а потом и в соцсети (подробнее).