«Новый вид штрафа?»: в Канске инспекторы ДПС прокололи колеса авто

В Канске инспекторы ДПС прокололи колеса авто. Фото: ЧП - Красноярск.

Двое инспекторов ДПС в защитных черных масках склоняются над бампером машины. Один достает инструмент, похожий на отвертку, и... вонзает в шину. В Канске Красноярского края сотрудники ГИБДД, пробивающие колесо припаркованной легковушки, попали на камеру автомобильного регистратора, а потом и в соцсети.

Нетривиальную ситуацию обсуждают сейчас в крае и не только. Большинство возмущаются: «Ну, способ известный. Так в народе наказывают нарушителей парковки», «А ГИБДД-то что? Это как – новый вид штрафа?», «Какое право имеет сотрудник портить чужое имущество?!».

Впрочем, нашлись и те, кто вступились за полицейских, пеняя на водителя:

- Сомневаюсь, что автор белый и пушистый.

- На самом деле-то уже понятно, что накосячил ты не слабо. Наверняка умолчал начало истории…

- Мы же не знаем предысторию.

После такого "прокола" инспекторов ждет проверка. Фото: ЧП - Красноярск.

А вот продолжение уже известно. Как уверяет хозяин поврежденного авто, после того, как информация разлетелась по соцсетям, его вызвали в ГИБДД для беседы. И тут - новый поворот.

Дальше цитируем дословно: «Предлагали 4 тыс чтоб я забрал заявление с полиции о порче имущества. Я отказался и дальше неизвестные личности стали мерить тонировку моего припаркованного авто».

А что говорят в ГИБДД?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В пресс-службе ГИБДД по краю «Комсомольской правде - Красноярск» прокомментировали:

- Накануне 24 августа на телефон доверия позвонил гражданин, который сообщил о случившемся. Поэтому информация у нас оказалась раньше, чем видео появилось в социальных сетях. В УГИБДД сразу же начали служебную проверку, по результатам которой будет принято решение. По регламенту на такую проверку проводится не более 30 дней.