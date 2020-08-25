Экс-глава Хакасии заразился коронавирусом. Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-глава (а ныне заместитель генерального директора ОАО «РЖД») Виктор Зимин заразился коронавирусом. Сейчас он находится в инфекционном госпитале, сообщили наши коллеги из информагентства «Хакасия».

По информации источника, COVID-19 был выявлен у Виктора Михайловича после рабочего визита на Дальний Восток. Заболевший проходит лечение в одной из московских клиник, куда попал на прошлой неделе.

Напомним, во вторник, 25 августа, стало известно, что коронавирусной инфекцией повторно заразился глава Тувы Шолбан Кара-оол. В ближайшее время его планируют отправить в Москву на лечение и обследование.

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Глава Тувы повторно заразился коронавирусной инфекцией. Эта новость, которую сообщил на своих страницах в соцсетях сам Шолбан Кара-оол, стала для многих полной неожиданностью.

Напомним, в первый раз Шолбан Валерьевич заболел COVID-19 в конце мая. Тогда он опубликовал в соцсетях видеобращение-предупреждение, в котором рассказал, что чувствует себя неважно: очень болит голова. Переживал за подчиненных: у кого-то ситуация еще хуже – воспаление легких, находится в реанимации.

Сам же не полетел спецрейсом в столичные клиники, а остался дома, в Кызыле. Лег в обычную палату республиканской больницы №1, которая с самого начала эпидемии была переоборудована в инфекционный госпиталь. Хвалил врачей: молодцы (подробнее).