Повторно заболевшего коронавирусом главу Тувы отправили на обследование и лечение в Москву

Повторно заразившегося коронавирусом главу Тувы отправляют в Москву

Глава Тувы повторно заразился коронавирусной инфекцией. Эта новость, которую сообщил на своих страницах в соцсетях сам Шолбан Кара-оол, стала для многих полной неожиданностью.

Напомним, в первый раз Шолбан Валерьевич заболел COVID-19 в конце мая. Тогда он опубликовал в соцсетях видеобращение-предупреждение, в котором рассказал, что чувствует себя неважно: очень болит голова. Переживал за подчиненных: у кого-то ситуация еще хуже – воспаление легких, находится в реанимации.

Сам же не полетел спецрейсом в столичные клиники, а остался дома, в Кызыле. Лег в обычную палату республиканской больницы №1, которая с самого начала эпидемии была переоборудована в инфекционный госпиталь. Хвалил врачей: молодцы.

И за две недели с их помощью смог победить болезнь – она протекала у него в легкой форме. Где подхватил инфекцию, так и не определили. Шолбан Кара-оол совершенно не кабинетный руководитель. Навещает чабанов, инспектирует районы, встречается с большим количеством людей. А в связи с эпидемией работы прибавилось в разы.

Излечившись, глава Тувы снова вернулся, можно сказать, на передний край. И через три месяца у него выявили повторное заражение. Сейчас Кара-оол опять в инфекционной больнице, признается: на этот раз все проходит тяжелее. Головные боли еще сильнее:

- Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы этого непростого времени. Вероятно, сильные нагрузки не позволили сформировать иммунитету и антителам после первого заражения.

Как передает главный врач больницы Анна Сарыглар, состояние главы Тувы стабильное, даже удовлетворительное, это подтверждают анализы. Правда, высокая температура, по причине ковидной интоксикации.

- Все необходимое лечение оказано в Кызыле, - комментирует Анна Александровна. – Но поскольку последствия коронавирусной инфекции в достаточной степени не изучены, принято решение отправить его в Москву для дополнительного обследования. Сейчас Шолбан Кара-оол работает в удаленном режиме. Обязанности главы региона временно исполняет его первый заместитель Александр Брокерт.

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«Очень болит голова»: глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

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