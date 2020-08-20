«Костя Канский» пожелал, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных заседателей

"Костя Канский" во время задержания Фото: стоп-кадр видео Гу МВД по краю

20 августа в Красноярске в закрытом режиме состоялось предварительное слушание по делу Константина Найбауэра (Кости Канского).

- Подсудимый на заседании выразил желание, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных заседателей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Красноярского краевого суда. - Суд, рассмотрев представленные материалы дела, назначил дату формирования коллегии присяжных заседателей на 17 сентября 2020 года, которое будет так же проходит в закрытом режиме.

«Костя Канский» был задержан еще в октябре 2019 года. Следователи установили, что он имеет уголовный статус, обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

Сейчас он проходит обвиняемым по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (была принята в марте этого года) и впервые применяется в регионе, как основание для задержания. Предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

СПРАВКА КП

Константин Найбауэр родился 2 ноября 1965 года, впервые осужден в 1982 году Абанским судом за угон автомобиля. Коронован в Москве зимой 2000 года. Последнее задержание также проходило Москве, в 2014 году - тогда его взяли за вымогательство (ст.163 УК России) и этапировали в Красноярск авиарейсом.

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Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии по прозвищу «Костя Канский» был задержан еще в октябре 2019 года. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе расследования уголовного дела установили, что обвиняемый имеет уголовный статус, обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям (подробнее).