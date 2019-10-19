2019-10-19T13:55:26+03:00
Происшествия

Силовики задержали «смотрящего за Красноярском» вора в законе Костю Канского

Константин Найбауэр подозревается в «занятии высшего положения в преступной иерархии» [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Константина Найбауэра задержали в коттедже под Красноярском Фото: стопкадр с видеоКонстантина Найбауэра задержали в коттедже под Красноярском Фото: стопкадр с видео
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«Смотрящего за Красноярском» вора в законе Константина Найбауэра (он же Костя Канский) задержали накануне сотрудники угро и СОБРа, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Силовики провели спецоперацию в загородном коттедже 53 -летнего Кости Канского, куда ворвались поздним вечером. На месте работали снайперы. Но Костя Канский особого сопротивления не оказал.

Задержание вора в законе Кости Канского.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Подозреваемый задержан в рамках расследования уголовного дела по статье 210.1 УК России (занятие высшего положения в преступной иерархии), - поянили «Комсомольской правдк» - Красноярск в региональном главке МВД. - Он является так называемым «вором в законе» и носит в криминальной среде кличку «Костя Канский».

В полиции добавили, что ст. 210.1 УК России новая (принята в марте этого года) и впервые применяется в регионе, как основание для задержания. О Константине Найбауэре известно довольно много: родился 2 ноября 1965 года, впервые осужден в 1982 году Абанским судом за угон автомобиля. Коронован в Москве зимой 2000 года. Последнее задержание также проходило Москве, в 2014 году - тогда Костю Канского взяли за вымогательство (ст.163 УК России), и он был этапирован в Красноярск авиарейсом.

Что касается нынешнего задержания, то Константину Найбауэру за занятие главенствующего положения в преступной иерархии грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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