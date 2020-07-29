2020-07-29T03:57:51+03:00
Происшествия

В Красноярске закончено расследование по делу «вора в законе» Кости Канского

Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Заключение может продлиться максимум 15 лет.Заключение может продлиться максимум 15 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии по прозвищу «Костя Канский» был задержан еще в октябре 2019 года.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе расследования уголовного дела установили, что обвиняемый имеет уголовный статус, обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

На этот счет есть статья в Уголовном кодексе РФ, 210.1, «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом.

Обвиняемому 55 лет. Он находится под стражей, и сколько времени ему еще предстоит отбывать наказание, решит суд. Сейчас материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В Красноярске закончено расследование по делу «вора в законе» Кости Канского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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