В Красноярском крае из-за сообщений о минировании снова эвакуируют суды, аэропорты, вокзалы

Здания обследуют кинологи с собаками Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае снова волна минирований зданий. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск источник в оперативных службах региона, поступили электронные письма о том, что заминированы здания судов, вокзалы, администрации, аэропорты, налоговые инспекции. Людей выводят на улицу, сотрудники спецслужб обследуют здания, работают кинологи с собаками.

Известно, что письма о минировании пришли на адреса городских судов в Свердловском, Советском, Кировском, Железнодорожном районах Красноярска, а также Дивногорска, Норильска, Ачинска и еще ряда районов края.

Напомним, ранее волна «минирований» прокатилась по региону 13 августа. К счастью, информация не подтвердилась. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит найти автора этих писем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске «заминировали» Арбитражный суд: эвакуировано 100 человек

В Красноярске неизвестные сообщили о минировании Арбитражного суда, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. Анонимное сообщение поступило в пятницу, 3 июня. К месту стянуты силы всех экстренных служб, проводится полная эвакуация здания. В спешном порядке из суда вывели 100 человек - сотрудники и посетители (подробнее).

Волна минирований в Красноярском крае: эвакуируют суды, аэропорт, детскую больницу

Поступила информация о новой волне минирования в Красноярске сегодня, 13 августа. Есть сообщения о том, что из зданий Железнодорожного, Октябрьского, Советского и Краевого суда эвакуированы служащие и посетители. «Эвакуируется Октябрьский суд, прерваны все процессы. Какое-то недоброе утро» - написала в своем Телеграм-канале депутат Заксобрания края Елена Пензина (подробнее).