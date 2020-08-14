В Красноярске сдвинули сроки открытия Северного шоссе

Дорожные работы пока еще в самом разгаре Фото: Мария ЛЕНЦ

Открытие Северного шоссе состоится чуть позже намеченных сроков. Об этом сообщают Новости ТВК. Движение по двум полосам запустят в конце следующей недели. Хотя изначально была обозначена дата - 15 августа.

Вот что пояснили в КРУДОРе:

«Сейчас мы вынуждены перенести сроки. Это необходимо для того, чтобы основание дороги с неорганическим вяжущим набрало необходимую прочность. Из-за неблагоприятной ситуации с осадками данный процесс замедлился, а укладывать асфальт на недостаточно прочное основание недопустимо».

Если нарушить технологию, то увеличение транспортной нагрузки приведет к дефектам и просадке покрытия.

Напомним, Обход Красноярска перекрыли с 22 июня. Реконструкция дороги происходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Большая часть работ уже выполнена.

Напомним альтернативные объезды: через улицы 9 мая, Караульная, 2-я Брянская, Калинина и «Глубокий обход Красноярска».

Полностью этот участок дороги будет готов в ноябре. Движение станет четырехполосным, проезжую часть оснастят «умными» светильниками, ливневой канализацией с современной системой очистки воды, а также металлическим барьерным ограждением и дорожной разметкой.

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