В Красноярске 22 июня закрывают Северное шоссе. Как объезжать?
Завтра, 22 июня, будет перекрыт выезд из Красноярска через Северное шоссе. Эта дорога будет закрыта на реконструкцию. Работы там ведутся давно, дорога расширена, но для строительства нового моста через Качу и ремонта старого необходимо полностью перекрыть проезд в этом месте. Это даст возможность работать на двух мостах одновременно.
Северное шоссе от Солонцовской развязки до кольца Северного шоссе будет перекрыто полностью почти на 2 месяца, до 15 августа. Такое решение принято для того, чтобы максимальный объем запланированных работ выполнить летом.
Полностью этот участок дороги будет готов в ноябре. После открытия движения дорожники продолжат работу по установке освещения, металлических барьеров, нанесению разметки и пр.
Все понимают, что пробок не избежать, лучше настроиться на неудобства заранее. Альтернативные объезды возможны через улицы 9 мая, Караульная, 2-я Брянская, Калинина и «Глубокий обход Красноярска». В связи с тем, что нагрузка по этим направлениям значительно возрастёт, режим работы светофоров будет изменен под новые условия движения.
ИСТОЧНИК KP.RU