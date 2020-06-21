В Красноярске 22 июня закрывают Северное шоссе. Как объезжать?

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:40:08+03:00

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Завтра, 22 июня, будет перекрыт выезд из Красноярска через Северное шоссе. Эта дорога будет закрыта на реконструкцию. Работы там ведутся давно, дорога расширена, но для строительства нового моста через Качу и ремонта старого необходимо полностью перекрыть проезд в этом месте. Это даст возможность работать на двух мостах одновременно.

Северное шоссе от Солонцовской развязки до кольца Северного шоссе будет перекрыто полностью почти на 2 месяца, до 15 августа. Такое решение принято для того, чтобы максимальный объем запланированных работ выполнить летом.

Полностью этот участок дороги будет готов в ноябре. После открытия движения дорожники продолжат работу по установке освещения, металлических барьеров, нанесению разметки и пр.

Все понимают, что пробок не избежать, лучше настроиться на неудобства заранее. Альтернативные объезды возможны через улицы 9 мая, Караульная, 2-я Брянская, Калинина и «Глубокий обход Красноярска». В связи с тем, что нагрузка по этим направлениям значительно возрастёт, режим работы светофоров будет изменен под новые условия движения.

ИСТОЧНИК KP.RU