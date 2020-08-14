«Не смогли вытащить через окно»: в Красноярске неудачливые воры не смогли унести с собой сейф с крупной суммой

Воры не смогли утащить с собой сейф Фото: МУ МВД России «Красноярское»

В Кировском районе Красноярска в ночь на 14 августа трое вломились в магазин через окно. Пришли они за содержимым из сейфа. Позже станет известно, что в нем хранилось 200 тысяч рублей. Чтобы охранник не мешал и не позвал на помощь, его связали.

О попытке ограбления в полицию сообщил охранник Фото: МУ МВД России «Красноярское»

А потом попытались болгаркой вскрыть сейф. Не получилось. Решили унести с собой. Вот что рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник :«Тащили, тащили через окно, но им помешала решетка». В итоге все бросили и убежали. Охранник сумел освободиться и позвонил в полицию.

- Поступило сообщение от охранника о незаконном проникновении в магазин, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - После неудачной попытки злоумышленники скрылись. В результате нападения никто не пострадал.

На месте происшествия работают оперативники и кинологи с собаками Фото: МУ МВД России «Красноярское»

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия: опрашивают очевидцев, ищут улики.

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