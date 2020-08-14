«Любила облокачиваться на перила»: в Красноярске женщина погибла, упав с балкона 6 этажа

Женщина упала и разбилась насмерть Фото: region_krsk24

В Красноярске 13 августа в доме №125 на улице Урицкого женщина разбилась насмерть, выпав с балкона 6 этажа. Об этом написали в соцсетях очевидцы. Они же выложили фотографии с места трагедии.

«Страшно на фото смотреть.. Вживую - вообще капец.. Ей уже ни плохо, ни хорошо, близким - соболезнования. Особенно родителям -это страшная трагедия…».

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, у погибшей осталось двое детей, семья не совсем благополучная, возможно, состояла на учете в правоохранительных органах.

Соседи сообщили:

«Девушка любила облокачиваться на перила и переваливаться через балкон. В любом случае родным и близким соболезнования… Земля пухом!».

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Фото: region_krsk24